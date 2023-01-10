انتشال جثة شخص توفي غرقًا بالمدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: انتشل مدني المدينة المنورة شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

ونشر الدفاع المدني صور لفرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة أثناء عملية انتشال الجثة.

تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.