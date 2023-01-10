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انتشال جثة شخص غرق في سيل بوادي الحائر

2023-01-10 الساعة 2:32
انتشال جثة شخص غرق في سيل بوادي الحائر
المواطن - فريق التحرير

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انتشلت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا غرق في سيل بوادي الحائر.
ونشر الدفاع المدني جانبًا من صور عملية الإنقاذ، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكانت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، باشرت اليوم الثلاثاء، انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار.

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وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: انتشل مدني المدينة المنورة شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

ونشر الدفاع المدني صورًا لفرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة أثناء عملية انتشال الجثة.

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