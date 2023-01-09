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انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان

2023-01-09 الساعة 10:38
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدفاع المدني في عسير، أنه انتشل شخصًا غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان.

جاء ذلك بحسب تغريدة للدفاع المدني على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

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تذكير

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعادت التذكير بحث الأسر على ضرورة مراقبة أطفالهم عند التنزه؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع، وذلك مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

وفي وقت سابق، نجح مازن الجهني رجل الأمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة، حيث كان خارج أوقات عمله.

لكن في موقف بطولي وشجاع، أخرج الطفل المحتجز في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار، إذ نزل الرجل إليه وأنقذه خلال أقل من نصف ساعة فقط.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أكدت، في وقت سابق، أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب تجمعات المياه وبرك المياه خاصة بالنسبة للأطفال.

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