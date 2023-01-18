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في دوري روشن السعودي

انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد

2023-01-18 الساعة 5:28
انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفيحاء، يوم غد الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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نادي الفيحاء في دوري روشن
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الفيحاء يسعى للفوز

وعلى الرغم من احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمركز متأخر في دوري روشن السعودي، إلا أنه انتفض في مبارياته الماضية، حيث إنه تجنب الخسارة في آخر 5 لقاءات، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

الفيحاء
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز أمام الخليج والطائي بهدفين دون رد، وتجاوز الفتح بثنائية نظيفة، وكسب الرائد بنتيجة 4/2، وتعادل في مواجهة واحدة ضد الباطن بهدفين لكل منهما.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 4 مباريات، ما يدل على معاناته دفاعيًا، وذلك بعدما استقبل هدفين فقط أول 9 جولات.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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