انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفيحاء، يوم غد الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الفيحاء يسعى للفوز

وعلى الرغم من احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمركز متأخر في دوري روشن السعودي، إلا أنه انتفض في مبارياته الماضية، حيث إنه تجنب الخسارة في آخر 5 لقاءات، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز أمام الخليج والطائي بهدفين دون رد، وتجاوز الفتح بثنائية نظيفة، وكسب الرائد بنتيجة 4/2، وتعادل في مواجهة واحدة ضد الباطن بهدفين لكل منهما.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 4 مباريات، ما يدل على معاناته دفاعيًا، وذلك بعدما استقبل هدفين فقط أول 9 جولات.