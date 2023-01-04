Icon

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات Icon مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة Icon سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول Icon وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن Icon حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق Icon توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق Icon تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا Icon رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قامت بصرف الطلاب بعد الحصة الثانية

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

2023-01-04 الساعة 10:21
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رغم إعلان العديد من الإدارات التعليمية بالأمس تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها مدن المملكة، جاء إعلان إدارة تعليم الشرقية متأخرًا، صباح اليوم الأربعاء، ليلقى سيلاً من الانتقادات.

بعد الحصة الثانية

قد يهمّك أيضاً
Img

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

Img

الدراسة عن بعد في جامعة الأميرة نورة غدًا

كانت إدارة تعليم الشرقية مديري ومديرات المداس، بصرف الطلاب والطالبات بعد الحصة الثانية؛ وذلك لتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإشعار أولياء الأمور.

إعلان الشرقية

وأعلنت تعليم الشرقية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”،  استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الموافق 11/6/1444هـ، لشمل المدارس التابعة لمكتب تعليم النعيرية والقرية العليا والخفجي، ولجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

فيما حظي إعلان تعليق الدراسة انتقادات من قبل المعلقين، ما دفع إدارة الصفحة لإغلاق الردود لاسيما مع رفع المركز الوطني للأرصاد حالة التنبيه المتقدم إلى تحذير بالمنطقة الشرقية اليوم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد...
أخبار رئيسية

متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد...

أخبار رئيسية
التأمينات: 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة...
السعودية اليوم

التأمينات: 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة...

السعودية اليوم
تكدس وفوضى في محطات قطار لندن رغم...
العالم

تكدس وفوضى في محطات قطار لندن رغم...

العالم
إيطالي يدير قمة الاتحاد والهلال
الرياضة

إيطالي يدير قمة الاتحاد والهلال

الرياضة
توقعات بارتفاع درجات الحرارة 4 درجات اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع درجات الحرارة 4 درجات اليوم

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن برامج تدريب...
السعودية اليوم

جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن برامج تدريب...

السعودية اليوم
“المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض...
أخبار رئيسية

“المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض...

أخبار رئيسية
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم