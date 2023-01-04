انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

رغم إعلان العديد من الإدارات التعليمية بالأمس تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها مدن المملكة، جاء إعلان إدارة تعليم الشرقية متأخرًا، صباح اليوم الأربعاء، ليلقى سيلاً من الانتقادات.

بعد الحصة الثانية



كانت إدارة تعليم الشرقية مديري ومديرات المداس، بصرف الطلاب والطالبات بعد الحصة الثانية؛ وذلك لتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإشعار أولياء الأمور.

إعلان الشرقية

وأعلنت تعليم الشرقية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الموافق 11/6/1444هـ، لشمل المدارس التابعة لمكتب تعليم النعيرية والقرية العليا والخفجي، ولجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

فيما حظي إعلان تعليق الدراسة انتقادات من قبل المعلقين، ما دفع إدارة الصفحة لإغلاق الردود لاسيما مع رفع المركز الوطني للأرصاد حالة التنبيه المتقدم إلى تحذير بالمنطقة الشرقية اليوم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).