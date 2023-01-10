انتهاء حالة مدرار الممطرة وبداية موجة البرد الرابعة مساء اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030
أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، انتهاء حالة مدرار الممطرة التي شملت معظم أنحاء المملكة والخليج، وأدت إلى جريان السيول والأودية .
وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن اليوم الثلاثاء يوافق 35 من المربعانية، معلنًا أن يوم الأحد القادم أول أيام الشبط حيث يتوقع فيه سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على وسط المنطقة الشرقية.
وتوقع الحصيني أن تبدأ موجة برد شبه قوية على معظم مناطق المملكة، والتي تعد الموجة الرابعة منذ دخول شتاء هذا العام، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين “0-2” مئوية على الشمالية، و الوسطى ما بين”2-8″درجات، والشرقية والمدينة ونجران بين”5-15″، ومكة وجدة ما بين”15-21″، وتبلغ ذروتها غدًا وحتى الجمعة .
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من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.