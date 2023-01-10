Icon

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق Icon توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء Icon مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن Icon هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل Icon فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا Icon السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار Icon ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي Icon كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك Icon حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل Icon عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأحد المقبل أول أيام الشبط

انتهاء حالة مدرار الممطرة وبداية موجة البرد الرابعة مساء اليوم

2023-01-10 الساعة 8:44
انتهاء حالة مدرار الممطرة وبداية موجة البرد الرابعة مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، انتهاء حالة مدرار الممطرة التي شملت معظم أنحاء المملكة والخليج، وأدت إلى جريان السيول والأودية .

أول أيام الشبط:

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن اليوم الثلاثاء يوافق 35 من المربعانية، معلنًا أن يوم الأحد القادم أول أيام الشبط حيث يتوقع فيه سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على وسط المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيران تفقد السيطرة وتعزل رئيس الأمن

Img

جامعة حفر الباطن: الدراسة عن بعد غدًا

موجة البرد الرابعة:

وتوقع الحصيني أن تبدأ موجة برد شبه قوية على معظم مناطق المملكة، والتي تعد الموجة الرابعة منذ دخول شتاء هذا العام، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين “0-2” مئوية على الشمالية، و الوسطى ما بين”2-8″درجات، والشرقية والمدينة ونجران بين”5-15″، ومكة وجدة ما بين”15-21″، وتبلغ ذروتها غدًا وحتى الجمعة .

.

طقس اليوم:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما
مشاهير

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

مشاهير
العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري...
مشاهير

العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري...

مشاهير
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على...
العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على...

العالم
لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
التاريخ يشهد تألق المغرب
الرياضة

التاريخ يشهد تألق المغرب

الرياضة
الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ...
السعودية اليوم

الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ...

السعودية اليوم
نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به...
أخبار رئيسية

نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به...

أخبار رئيسية