انتهاء حالة مدرار الممطرة وبداية موجة البرد الرابعة مساء اليوم

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، انتهاء حالة مدرار الممطرة التي شملت معظم أنحاء المملكة والخليج، وأدت إلى جريان السيول والأودية .

أول أيام الشبط:

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن اليوم الثلاثاء يوافق 35 من المربعانية، معلنًا أن يوم الأحد القادم أول أيام الشبط حيث يتوقع فيه سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على وسط المنطقة الشرقية.

موجة البرد الرابعة:

وتوقع الحصيني أن تبدأ موجة برد شبه قوية على معظم مناطق المملكة، والتي تعد الموجة الرابعة منذ دخول شتاء هذا العام، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين “0-2” مئوية على الشمالية، و الوسطى ما بين”2-8″درجات، والشرقية والمدينة ونجران بين”5-15″، ومكة وجدة ما بين”15-21″، وتبلغ ذروتها غدًا وحتى الجمعة .

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طقس اليوم:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.