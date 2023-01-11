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انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام

2023-01-11 الساعة 8:37
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 197.80 ريال، 52.75 دولار، وعيار 18 وصل إلى 169.55 ريال، 45.21 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 226.06 ريال، 60.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 207.22 ريال، 55.26 دولار.

على جانب آخر، استقرت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية المقرر لها هذا الأسبوع.

 

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