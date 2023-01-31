انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 84 دولاراً للبرميل

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شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظاً، خلال تعاملاتها الصباحية مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (5) سنتات إلى (84.85) دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (32) سنتا إلى (77.58) دولار للبرميل.
ويتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس غدا الأربعاء.
وكذلك رفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة. وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.