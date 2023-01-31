Icon

لص المنازل والمرافق العامة في قبضة شرطة الجوف Icon تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر Icon 3 خطوات للإفصاح عن مكافأة الطالب بـ حساب المواطن Icon تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ 3 مناطق Icon السديس يناقش خطة شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 5 مئوية Icon وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني Icon الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2022 Icon الجاسر: إصدار تأشيرة المرور للزيارة تدعم رؤية 2030 Icon عرض مسرحي يكشف هوية الملحن صادق الشاعر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام

2023-01-31 الساعة 8:29
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.87 ريال، 54.10 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.89 ريال، 46.37 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

سامسونغ تكشف عن شاشة مميزة لمحبي ألعاب الفيديو

Img

دعوات الشفاء تُحيط منصور البلوي

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.85 ريال، 61.83 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.53 ريال، 56.67 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,955.62) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,048.75) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,235.00) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,210.62) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,393.31) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,754.02) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,803.58) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,560.59) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (234,441.85) ريال.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...

السوق
سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...
مشاهير

سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...

مشاهير
جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...
السعودية اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...

السعودية اليوم
تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا
تكنولوجيا

تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا

تكنولوجيا
وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...
السعودية اليوم

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...

السعودية اليوم
تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع

آخر الاخبار
حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...
السعودية اليوم

حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...

السعودية اليوم
عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...
السعودية اليوم

عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...

السعودية اليوم