انخفاض قياسي في النشاط العقاري المحلي مع بداية 2023

أفادت قناة الإخبارية، بأن السوق العقارية المحلية استهلت نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد على انخفاض أسبوعي قياسي، وصلت نسبته لـ 53.7%.

مقارنة بالأسبوع الماضي

لفتت القناة إلى أن ذلك يأتي مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.18%.

انخفاض في النشاط العقاري

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة تعاملات السوق مع نهاية الأسبوع، استقر عند مستوى أدنى من مليارين ومائة مليون ريال، وشمل الانخفاض في النشاط العقاري كل القطاعات الرئيسية للسوق.

وانخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه بـ 47.5%، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت لـ 72.20%، وانخفضت للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 22.7%.