انخفاض قياسي في النشاط العقاري المحلي مع بداية 2023

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أفادت قناة الإخبارية، بأن السوق العقارية المحلية استهلت نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد على انخفاض أسبوعي قياسي، وصلت نسبته لـ 53.7%.
فيديو | النشاط العقاري يستهل عامه الجديد بانخفاض أسبوعي قياسي 53.7%#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/9thYrR3pn4قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 8, 2023
لفتت القناة إلى أن ذلك يأتي مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.18%.
جدير بالذكر أن إجمالي قيمة تعاملات السوق مع نهاية الأسبوع، استقر عند مستوى أدنى من مليارين ومائة مليون ريال، وشمل الانخفاض في النشاط العقاري كل القطاعات الرئيسية للسوق.
وانخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه بـ 47.5%، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت لـ 72.20%، وانخفضت للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 22.7%.