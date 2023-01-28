اندلاع احتجاجات ضخمة في أمريكا بعد حادث تيري نيكولز

اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء أمريكا، اليوم السبت، بعد ظهور لقطات توثق لحظة مقتل الشاب من أصول إفريقية، تيري نيكولز.

ووثقت الصور أحد المتظاهرين وهو يرمي لعبة نارية على شرطة لوس أنجلوس أثناء مسيرة ضخمة في المدينة، كما تم تصوير رجل في مدينة نيويورك وهو يقف فوق الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة المحطمة.

وقام الضباط بجره بسرعة إلى أسفل واعتقلوه، كما تم احتجاز ثلاثة على الأقل كجزء من الاحتجاجات، وفقًا لشبكة إن بي سي نيويورك.

ووقف آخر فوق سيارة شرطي عليها علم أمريكي ممزق، وفي الوقت نفسه، أصدرت حركة المحتجين، أنتيفا، دعوة لحمل السلاح لإضاءة مدينة نيويورك اليوم.

توقعات بمزيد من الاحتجاجات

وقام العشرات من المتظاهرين بإغلاق الجسور والطرق السريعة التي تربط أركنساس وتينيسي على نهر المسيسيبي، وفي الوقت نفسه، تتوقع المدن في جميع أنحاء أمريكا اندلاع احتجاجات واسعة النطاق بعد إصدار اللقطات المؤلمة.

تجمع المتظاهرون في حديقة بالقرب من البيت الأبيض، وفي ممفيس ومدن أخرى بما في ذلك فيلادلفيا وبوسطن.

إجراءات مكثفة من الشرطة

وطُلب من الموظفين الفيدراليين في ممفيس وبورتلاند العودة إلى منازلهم مبكرًا، واتخذت شرطة نيويورك استعدادات مكثفة لمواجهة الاحتجاجات، بما في ذلك مطالبة الضباط بالبقاء والعمل لوقت إضافي عند انتهاء نوبتهم.

وأصدرت النقابات في كاليفورنيا وهاواي بيانًا مشتركًا وصفت فيه تصرفات الضباط بأنها بغيضة وتناقض تمامًا الطريقة التي يتصرف بها محترفو إنفاذ القانون الشرفاء.

مقتل جورج فلويد

وتعيد هذه الاحتجاجات بسبب مقتل تيري نيكولز إلى الذاكرة حادث مقتل جورج فلويد في مايو 2020، عندما أطبق شرطي أمريكي بركبتيه على رقبة فلويد حتى كانت جملته الأخيرة الشهيرة: لا أستطيع التنفس.

وعلى إثر ذلك اندلعت العديد من الاحتجاجات وظهرت حركات لدعم المواطنين السود مثل BLM أو بلاك لايف ماترز، حياة السود مهمة.