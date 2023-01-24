اندلاع بركان أناك كاراكاتو في إندونيسيا

كشفت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن ثوران بركان أناك كاراكاتو الواقع في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة بدأ يوم الثلاثاء 24 يناير 2023.

ثوران البركان

وبحسب الوكالة، بدأ ثوران البركان يوم 23 يناير ولكن بصورة متقطعة، ولكن في يوم الثلاثاء 24 يناير قذف عمودًا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترين وانتشر فوق المضيق.

وأشارت الوكالة في بيانها المنشور على شبكة تويتر، إلى أن السلطات منعت اقتراب السكان من موقع البركان مسافة تزيد على خمسة كيلومترات، لمنع وقوع ما لا يحمد عقباه.

المستوى الثالث

ووفقًا للنظام المعتمد في إندونيسيا، حددت خطورة ثوران البركان بالمستوى الثالث من أربعة مستويات.

من المعروف أن اسم البركان أناك كاراكاتو تعني (طفل كاراكاتو)، لأن هذا الموقع كان لبركان كاراكاتو الذي انهدم بعد ثورانه عام 1883؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص. ولكن بعد سلسة انفجارات استمرت أعوام 1927- 1930 تشكل في نفس الموقع بركان جديد أطلق عليه اسم أناك كاراكاتو، الذي أدى ثورانه عام 2018 إلى مقتل 429 شخصًا.