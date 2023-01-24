بيل جيتس يحذر من وباء أقوى من كورونا ويتعهد بالتبرع بنصف ثروته الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي اندلاع بركان أناك كاراكاتو في إندونيسيا النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد مسؤول ياباني بارز وبّخته والدته وخجلت من فعلته خلال زيارة رسمية هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ الأهلي ضد البنك الأهلي إدارة الدين يقفل طرح يناير بـ 3.466 مليارات ريال
كشفت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن ثوران بركان أناك كاراكاتو الواقع في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة بدأ يوم الثلاثاء 24 يناير 2023.
وبحسب الوكالة، بدأ ثوران البركان يوم 23 يناير ولكن بصورة متقطعة، ولكن في يوم الثلاثاء 24 يناير قذف عمودًا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترين وانتشر فوق المضيق.
وأشارت الوكالة في بيانها المنشور على شبكة تويتر، إلى أن السلطات منعت اقتراب السكان من موقع البركان مسافة تزيد على خمسة كيلومترات، لمنع وقوع ما لا يحمد عقباه.
ووفقًا للنظام المعتمد في إندونيسيا، حددت خطورة ثوران البركان بالمستوى الثالث من أربعة مستويات.
من المعروف أن اسم البركان أناك كاراكاتو تعني (طفل كاراكاتو)، لأن هذا الموقع كان لبركان كاراكاتو الذي انهدم بعد ثورانه عام 1883؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص. ولكن بعد سلسة انفجارات استمرت أعوام 1927- 1930 تشكل في نفس الموقع بركان جديد أطلق عليه اسم أناك كاراكاتو، الذي أدى ثورانه عام 2018 إلى مقتل 429 شخصًا.