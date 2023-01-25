انضمام أكرم عفيف لـ النصر يهدد تواجد عبدالرحمن غريب

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” أن النصر دخل في مرحلة المفاوضات مع السد لضم عفيف صاحب الـ26 عامًا، حيث يأمل النصر في حسم الصفقة سريعًا قبل نهاية شهر يناير الجاري.

تفاصيل العقد

ويرغب النصر في ضم عفيف بعقد مدته 6 أشهر، حيث يأتي ذلك بسبب تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن غريب وعدم ظهوره بالشكل المنتظر مع أصفر الرياض منذ الانضمام له في صيف عام 2022 قادمًا من النادي الأهلي.

وكان عبدالرحمن غريب ذكر أن انضمامه لـ النصر جاء بسبب رغبته في المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022 الماضي، لكن طموحاته لم تتحقق، حيث لم ينضم لأي معسكر للمنتخب السعودي بعد انضمامه للنصر ولم يشارك في مونديال قطر.

أكرم عفيف

جدير بالذكر أن عفيف شارك مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم 2022، حيث ودع المنتخب القطري البطولة من الدور الأول.

وسبق لـ أكرم عفيف أن نال جائزة أفضل لاعب في آسيا في عام 2019، وذلك بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم آسيا قبل 4 سنوات من الآن.

ويرغب نادي النصر في تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للفوز بالبطولات، حيث سيُمهد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر، انضمام مزيد من الصفقات المميزة للعالمي بالفترة المقبلة.