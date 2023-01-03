انطلاق أكبر عملية لمطاردة الذئاب بالسويد

كشفت محطة التلفزيون السويدية (إس في تي)، عن انطلاق أكبر عملية صيد للذئاب في السويد أمس الاثنين، وذلك منذ إعادة الصيد المرخص في العام 2010.

قتل 75 حيوانًا

وبحسب إس في تي، فإن الحملة قد تسفر هذا العام عن قتل 75 حيوانًا.

وأفاد جونار جلورسن من الجمعية السويدية للصيد للمحطة التلفزيونية أن: الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المطردة في أعداد الذئاب.

وأردف جلورسن: أن عدد الذئاب هو الأكبر لدينا في العصر الحديث.

وتشير أرقام (إس في تي) إلى أنه تم قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ العام 2010.

وحاول نشطاء حقوق الحيوان تعطيل عملية الصيد أمس الاثنين، حسبما أفادت المحطة التلفزيونية.

من المعروف أن هناك ما يقدر بنحو 460 ذئبًا تعيش في البرية في السويد.