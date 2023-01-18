انطلاق الجولة الـ14 من دوري روشن غدًا بمباراتين

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تنطلق منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين قويتين في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي عند الساعة 3:30 مساء بمواجهة العدالة ضد الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وفي ثاني مباريات الغد، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء عند الساعة السادسة مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وقبل انطلاق منافسات الجولة الـ14 غدًا، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.
وجاء الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.