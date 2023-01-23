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بحضور نخبة من المتخصصين حول العالم

انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض

2023-01-23 الساعة 9:38
انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تُنظّم الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الاثنين، الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية بمدينة الرياض، تحت رعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور نخبة من المتحدثين والمتخصصين وقادة التعليم حول العالم.

ملفات الملتقى

ومن المقرر أن يبحث الملتقى الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 25 يناير أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما سيُعزز التبادل المعرفي، ويُساعد المهتمين على معالجة الموضوعات الحرجة بحلول مبتكرة في مجال التعلم الإلكتروني.

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ويُشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك ومشاركة يُمثّلون أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث يضم الملتقى 7 جلسات متنوعة، و6 ورش عمل، و8 محاضرات علمية، و9 أوراق علمية تقدم تضمن الملتقى، بالإضافة إلى معرض مصاحب يُشارك فيه أكثر من 27 عارضاً عالمياً من أكثر من 12 دولة حول العالم.

مستهدفات الملتقى

ويسعى الملتقى لإكساب الحضور المعارف والتقنيات والممارسات المستحدثة من المتحدثين الرسميين والجلسات العلمية، كما يُلقي الضوء على أحدث العلوم والتقنيات في مجال التعلّم الإلكتروني، ويدعم تواصل الزوار مع الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفضل الممارسات، ويعزز الملتقى التجربة من خلال المعرض المصاحب الذي يكتشف من خلاله المشاركون تقنيات ومنتجات التعلم الإلكتروني المستقبلية، كما يكتشفون أبرز المشاريع المبتكرة في مجال التعليم بسواعد رواد الأعمال والباحثين والطلاب السعوديين.

 

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