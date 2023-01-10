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يستهدف دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني

انطلاق برنامج قادة الأمن السيبراني بمشاركة قياديين يمثلون 55 جهة وطنية

2023-01-10 الساعة 1:47
انطلاق برنامج قادة الأمن السيبراني بمشاركة قياديين يمثلون 55 جهة وطنية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن انطلاق البرنامج التدريبي «قادة الأمن السيبراني» بالشراكة مع «كلية كينيدي بجامعة هارفارد» و «هارفارد للأعمال والنشر» والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، الهادف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، وتنمية قدرات المسؤولين عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية بالمهارات القيادية، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني وبمشاركة قياديين يمثلون 55 جهة وطنية.

مزايا البرنامج التدريبي

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي يمتد لمدة ستة أشهر، ويتميز بتنوع في أساليب وأدوات التدريب، ويتضمن تقديم أكثر من 140 ساعة تدريبية في المهارات القيادية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وعقد 4 جلسات حوارية، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، وتنظيم 3 جلسات إرشاد مهني مع خبراء في المجال لتطبيق المخرجات التعليمية، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل متخصصة باستخدام الواقع المعزز، والتدرّب على آليات إدارة الأزمات السيبرانية، للاطلاع على أحدث التجارب في المجال.

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تعزيز الأمن السيبراني

وبينت الهيئة أن البرنامج التدريبي «قادة الأمن السيبراني» يأتي ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويستهدف إكساب 160 مسؤولاً عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية المهارات القيادية اللازمة التي من شأنها دعم جهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير مهارات إدارة المخاطر في منظومة الأمن السيبراني، لافتة إلى أن البرنامج يسهم بتمكين المشاركين فيه من تنمية قدراتهم في التعامل مع المتغيرات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

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