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تستمر القضية لمدة ثلاثة أسابيع

انطلاق محاكمة ماسك بسبب تغريدة احتيالية

2023-01-18 الساعة 9:05
انطلاق محاكمة ماسك بسبب تغريدة احتيالية
المواطن - فريق التحرير

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بدأت محاكمة إيلون ماسك، في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون أم لا.

سبب المحاكمة

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بأنه تعود القضية إلى أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، الأمر الذي تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.

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ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وإيلون ماسك مدرج في قائمة الشهود.

رفض طلب

وقال القاضي إدوارد تشين، للمحلفين المحتملين: يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تسلا وأسهم أخرى.

وكان القاضي رفض، الجمعة الماضية، نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تسلا.

محاكمة محايدة

وجادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.

وقال المحامون في طلبهم: في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك.

اتهامات تلاحقه

وأضافوا: الصحافة المحلية، خلافًا لطريقتها المعتادة في تغطية الخطط الاجتماعية، ألقت باللوم على ماسك شخصياً في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده.

لكن القاضي إدوارد تشين، اعتبر أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا.

وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها كاذبة ومضللة.

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