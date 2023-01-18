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انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة الأسبوع المقبل

2023-01-18 الساعة 4:38
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف القوات البرية الملكية، دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي يمثلون القوات البرية الملكية، والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية الملكية، وقوات الدفاع الجوي الملكي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.

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3 مراحل

وقال مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري، إن الدورة ستقام على 3 مراحل في المنطقة الشمالية الغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية.

وأضاف أن المرحلة الأولى تنطلق في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) في الفترة 23 يناير – 04 فبراير، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم (صالات).

وبين العميد سلطان الشهري أن الفرق المشاركة، ستتنافس في المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران) في خمسة ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، كرة القدم، وذلك في الفترة 27 فبراير – 11 مارس 2023م.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، ستشهد منافسات المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة في الفترة 30 مايو – 11 يونيو 2023م، وذلك في: كرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.

هدف دورة الألعاب الرياضية

وقال العميد الشهري «إن دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات من الوحدة التي يعملون بها إلى منتخبات القوة المسلحة ومن ثم المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي»، مشيرًا إلى أن المراكز المتقدمة والميداليات التي حققتها منتخبات القوات المسلحة في كافة المحافل من ثمرات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة.

وأكد الشهري أن هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية، تعد حجر زاوية ومرتكز مهم وحيوي لجعل القوات المسلحة السعودية في مصاف أفضل القوات المؤهلة والمدربة تدريب عالٍ، والوصول بها لأعلى جاهزية بدنية وقتالية؛ لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة الإستراتيجية.

روح التنافس

من جانبه، نوه مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان بأهمية دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، التي تستضيفها القوات البرية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي من منسوبي القوات، معتبرًا أن هذه الدورة تمثل فرصة عظيمة لإبراز روح التنافس الشريف.

وأضاف السلطان أن تنظيم مثل هذه الدورات ودعمها وتشجيعها يعزز حضور القوات المسلحة السعودية ويضعها في موقع مميز يعكس كفاءة وقدرات منسوبيها، حيث تساهم في صقل مهارات منسوبي قواتنا على اختلاف فروعها، ليكونوا قادرين على المنافسة في المناسبات الرياضية الخارجية وحصد المراكز المتقدمة.

وأكد السلطان، حرص الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية على تقديم تغطية إعلامية توازي أهمية الحدث وأهدافه وفق خطة عمل اتصالية متكاملة تضع الجمهور على مقربة من المسابقة وفعالياتها، وكذلك إبراز الدور الحيوي لمثل هذه الفعاليات في دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب.

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