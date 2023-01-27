انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل بالسعودية

قال رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية والبركانية بهيئة المساحة الجيولوجية عبد الله موسى: إن المركز يتكون من برنامجين الأول وهو البرنامج الوطني للزلازل والبراكين، والثاني برنامج المخاطر الجيولوجية.

مخاطر جيولوجية

وأضاف موسى خلال لقاء له على “قناة الإخبارية” أن البرنامج الأول يعني بدراسة الزلازل والبراكين حول المملكة، مؤكدًا أن المخاطر الجيولوجية تتكون من الانزلاقات الصخرية والشقوق والانكسافات الأرضية .

أسباب الزلازل

وأشار إلى أن من أهم أسباب حدوث الزلازل في المملكة، عملية انفتاح البحر الأحمر، والتي تحدث فيها زلازل بشكل يومي مسببة انفتاح في حركة الشمال، ولذا دائمًا هناك زلازل في إيران لأنها تقع في هذه المنطقة.

وأوضح أن انفتاح البحر الأحمر يشكل ضغطًا على الصخور الموجودة في الدرع العربي، ما يسبب حركة وحدوث زلازل .

رصد الزلازل

ولفت موسى إلى وجود محطات للرصد الزلزالي والبركاني في المملكة، موضحًا أنه بمجرد حدوث هزة أرضية أكبر من 3 ريختر يتم إبلاغ الدفاع المدني، والذي يقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن لا يمكن التنبؤ بوقت وحدوث الزلزال على الإطلاق.