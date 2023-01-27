انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل بالسعودية غسل صحن المطاف في 20 دقيقة إجراء تعديلات على مباريات 3 جولات في دوري روشن رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران نتائج مباريات اليوم في دوري يلو نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف موسكو تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها ولي العهد بأحد مطاعم العلا : حي هالشوف أبو سلمان تركي الفيصل: مؤسسات دولية حكومية خلف العمليات الإرهابية ضد المصحف الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
قال رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية والبركانية بهيئة المساحة الجيولوجية عبد الله موسى: إن المركز يتكون من برنامجين الأول وهو البرنامج الوطني للزلازل والبراكين، والثاني برنامج المخاطر الجيولوجية.
فيديو | ماهي أسباب الزلازل في المملكة ؟#يوم_عمل#الإخبارية pic.twitter.com/n5hfe9RlaXقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023
وأضاف موسى خلال لقاء له على “قناة الإخبارية” أن البرنامج الأول يعني بدراسة الزلازل والبراكين حول المملكة، مؤكدًا أن المخاطر الجيولوجية تتكون من الانزلاقات الصخرية والشقوق والانكسافات الأرضية .
وأشار إلى أن من أهم أسباب حدوث الزلازل في المملكة، عملية انفتاح البحر الأحمر، والتي تحدث فيها زلازل بشكل يومي مسببة انفتاح في حركة الشمال، ولذا دائمًا هناك زلازل في إيران لأنها تقع في هذه المنطقة.
وأوضح أن انفتاح البحر الأحمر يشكل ضغطًا على الصخور الموجودة في الدرع العربي، ما يسبب حركة وحدوث زلازل .
ولفت موسى إلى وجود محطات للرصد الزلزالي والبركاني في المملكة، موضحًا أنه بمجرد حدوث هزة أرضية أكبر من 3 ريختر يتم إبلاغ الدفاع المدني، والذي يقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن لا يمكن التنبؤ بوقت وحدوث الزلزال على الإطلاق.