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وقوع قتلى وجرحى

انفجار ضخم بالقرب من مطار كابل

2023-01-01 الساعة 9:38
انفجار ضخم بالقرب من مطار كابل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أفغانستان، اليوم الأحد، انفجارًا ضخمًا في العاصمة كابل.

انفجار كابل

وحدد سكان من العاصمة مكان الانفجار بأنه على بعد 80 مترًا من مطار كابل، وهو الشارع الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان عبدالنافع تكور، لقناة “العربية”، إن انفجارًا وقع صباح اليوم عند مدخل المطار العسكري، وخلف عددًا من القتلى والجرحى.

قتلى وجرحى

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الداخلية الأفغانية تأكيدها وقوع الانفجار قرب مطار كابل وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى دون تحديد الأعداد.

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