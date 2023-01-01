انفجار ضخم بالقرب من مطار كابل

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شهدت أفغانستان، اليوم الأحد، انفجارًا ضخمًا في العاصمة كابل.
وحدد سكان من العاصمة مكان الانفجار بأنه على بعد 80 مترًا من مطار كابل، وهو الشارع الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان عبدالنافع تكور، لقناة “العربية”، إن انفجارًا وقع صباح اليوم عند مدخل المطار العسكري، وخلف عددًا من القتلى والجرحى.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الداخلية الأفغانية تأكيدها وقوع الانفجار قرب مطار كابل وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى دون تحديد الأعداد.