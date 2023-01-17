انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

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وقع انفجار هائل في منشأة Bollore Logistics التي تضم الآلاف من بطاريات الليثيوم بالقرب من مدينة روان، في منطقة نورماندي في غراند كورون في شمال فرنسا.
#BREAKING: Very Large Fire Burning At Lithium Battery Warehouse In Grand-Couronne, France. #BreakingNews pic.twitter.com/HqCbFVC5y3قد يهمّك أيضاً
— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) January 16, 2023
ويحاول المئات من رجال الإطفاء السيطرة على حريق هائل اندلع نتيجة انفجار في المنشأة، ولا يوجد حاليًا أي تحديث فيما يتعلق بمستوى الخطر على المناطق المحيطة نتيجة للأبخرة السامة المحتملة المنبعثة من الحريق.
وبحسب euro weekly news، انتشر الحريق بسرعة إلى مستودع قريب يعتقد أنه يخزن حوالي 70 ألف إطار مطاطي.
وتُظهر لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يشبه الجحيم المشتعل وسحب من الدخان الكثيف في سماء الليل، كما أفادت الأنباء أن خدمات الطوارئ طلبت تعزيزات في مكان الحادث.
ويُعتقد أن النيران التهمت بالفعل نحو 12 ألف متر مربع من مساحة المنشأة الفرنسية.
ويُذكر أنه قتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين، فيما اعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين.
وقد وقع الانفجار بعد ظهر الأحد، داخل مصنع في محافظة انشان بمقاطعة لياونينغ، بحسب محطة CCTV الحكومية التي أكدت أن الحريق تحت السيطرة حاليًا.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى.