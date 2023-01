انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

وقع انفجار هائل في منشأة Bollore Logistics التي تضم الآلاف من بطاريات الليثيوم بالقرب من مدينة روان، في منطقة نورماندي في غراند كورون في شمال فرنسا.

#BREAKING: Very Large Fire Burning At Lithium Battery Warehouse In Grand-Couronne, France. #BreakingNews pic.twitter.com/HqCbFVC5y3

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) January 16, 2023