انفجار وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو

دوى انفجار قرب مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، وأعقبه إطلاق نار.

هجمات متطرفة

ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار أو إطلاق النار، فيما تشن حركة الشباب الصومالية المتطرفة هجمات متكررة بالقنابل والأسلحة النارية على أهداف في مقديشو وفي أنحاء البلاد.

وتخوض الحركة قتالًا ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ 2006 وتسعى للإطاحة بها.

حركة الشباب

وكثفت حركة الشباب من الهجمات بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية، مما يعكس قدرتها على البقاء في المشهد رغم إطلاق حكومة الرئيس حسن شيخ محمود لهجوم ضد مقاتلي الحركة الموالية لتنظيم القاعدة في أغسطس 2022.