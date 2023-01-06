انقسام الجماهير بشأن مصطفى الآغا

أثار الإعلامي مصطفى الآغا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد حديثه على الهواء مع المتحدث السابق لنادي النصر، عبدالله بن زنان بشأن أهمية الحيادية.

تفاصيل حديث مصطفى الآغا وابن زنان

وسأل مصطفى الآغا، عبدالله بن زنان على توقعاته لمباراة النصر ضد الطائي في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليرد قائلًا: “توقعي وميولي وعاطفتي؛ تميل للعالمي، ولكن الطائي فريق محترم”.

وقاطع الآغا، ابن زنان، وقال: “نحن ما عندنا شيء اسمه ميول نحن محايدون، من يوم اللي بدأت في التلفزيون لا أعرف لا نصر ولا هلال أعرف نفسي محايدًا، التوقع شيء والتمني شيء آخر”.

وواصل مصطفى الآغا حديثه عبر برنامجه “صدى الملاعب”، قائلًا: “حتى زوجتي لا تعرف أنا مين بشجع، إحنا جايبين محلل ناقد كروي ولا مكان لكلمة أتمنى”.

انقسام الجماهير

وتفاعلت الجماهير مع هذه الواقعة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم مصطفى الآغا ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرفه على الهواء مباشرة.

وأبدت بعض الجماهير موافقتها لتصرف الأغا، وأكدت أنه يُرسخ مبدأ الحيادية، الأمر الذي سيُساهم في تقليل التعصب بين الجماهير، وشددوا على أن عبدالله بن زنان أخطأ في حديثه.

على الجانب الآخر، أعرب البعض عن تعاطفه ودعمه لعبدالله بن زنان، وأكدوا أن تصريحاته طبيعية ولم يخطئ، مشيرين إلى أن الآغا بالغ في رد فعله.