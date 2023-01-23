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لم تكن المرة الأولى من القناة الناقلة لدوري روشن

انقطاع بث مباراة النصر ضد الاتفاق يثير غضب الجماهير

2023-01-23 الساعة 12:16
انقطاع بث مباراة النصر ضد الاتفاق يثير غضب الجماهير
المواطن - محمد سمعه

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أعربت الجماهير التي تابعت مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، عن استيائها من انقطاع البث من القناة الناقلة للقاء، الذي انتهى بفوز النصر بهدف دون رد.

نقل لا يليق !

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير عبر حسابه في “تويتر”: “الاعتذار رقم كم؟! ما يحدث معيب جدًّا كل الإمكانات وعاجزين عن نقل مباريات مخجل جدًّا”.

بينما قال الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش: “نقل يفشّل”.

وكانت قناة SSC تعرضت لانتقادات عدة بسبب المشاكل الفنية التي تُصاحب بث المباريات، حيث سبق وأن تقدمت القناة ببيان اعتذرت فيه للجماهير بسبب المشاكل التقنية والفنية التي تُصاحب بث المباريات، مع تقديم وعود بحلها خلال الموسم الحالي.

النصر ضد الاتفاق 

وفي مباراة النصر والاتفاق، سجل البرازيلي تاليسكا هدف الأسبقية لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض هجوميًّا في أكثر من مناسبة عبر هجمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن دون جدوى، ليفوز الأصفر بهدف دون رد ويُصبح رصيده 33 نقطة في صدارة دوري روشن، مستردًّا الصدارة من نادي الهلال.

وحضر المباراة 22 ألف متفرج في ملعب مرسول بارك، لمتابعة الظهور الأول لـ رونالدو بقميص أصفر الرياض.

 

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