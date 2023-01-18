انهيارات صخرية بجبل شدا الأعلى في الباحة

وثق مقطع فيديو، لحظة وقوع انهيارات صخرية بجبل شدا الأعلى في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة.

وأظهر الفيديو الذي نشره الدكتور عبدالله المسند، حدوث انهيارات صخرية بجبل شدا وسط تواجد عدد من الناس الذي سُمِع أصواتهم وانزعاجهم وقلقهم من الأمر، لكن دون وقوع أي خسائر.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.