انهيارات صخرية بجبل شدا الأعلى في الباحة أمير الرياض يطلع على مشاريع المياه والصرف الصحي وإعادة الاستخدام المجلس الصحي السعودي : شرب الماء أثناء الأكل لا يزيد الـوزن التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث المعرض الوظيفي في جامعة الفيصل يستقبل الباحثين عن عمل مشروعات مياه وصرف صحي بالهفوف بتكلفة 16 مليون ريال السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ4 وافدين تورطوا بتزييف النقود محمية الشمال تطلق أكبر مسابقة للصيد مطلع فبراير مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام
وثق مقطع فيديو، لحظة وقوع انهيارات صخرية بجبل شدا الأعلى في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة.
انهيار صخري هذا المساء في جبل شدا الأعلى بمنطقة #الباحة.
(منقول) pic.twitter.com/obJHcqDDz5
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 17, 2023
وأظهر الفيديو الذي نشره الدكتور عبدالله المسند، حدوث انهيارات صخرية بجبل شدا وسط تواجد عدد من الناس الذي سُمِع أصواتهم وانزعاجهم وقلقهم من الأمر، لكن دون وقوع أي خسائر.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.