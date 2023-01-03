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ظل يقرأ القرآن خلال الجلسة

انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم عليه

2023-01-03 الساعة 12:34
انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم عليه
المواطن - فريق التحرير

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حضر المتهم محمد سمير قاتل خطيبته خلود بـمحافظة بورسعيد، إلى محكمة جنايات بورسعيد أمس الاثنين، للمثول أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم.

يحمل مصحفًا

وظهر المتهم محمد سمير أحمد متولي يحمل مصحفًا، وظل يقرأ القرآن خلال الجلسة، ويرفع يده بالدعاء، وذلك خلال نظر عدد من القضايا، التي جاءت قبل النطق بالحكم عليه على متهمين آخرين.

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وانهار المتهم خلال كلمات القاضي التي وجهها له قبل النطق بالحكم، وظل يردد بصوت مرتفع: يا رب نجني مكنتش أقصد أقتلها كنت بحبها والله يا رب مليش غيرك.

ووجه المستشار أحمد مندور، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، عددًا من الرسائل للمتهم محمد سمير قاتل خطيبته بـ محافظة بورسعيد، وذلك قبل النطق بحكم الإعدام شنقًا.

بأي ذنب قتلت

وقال مندور للمتهم: المحكمة تقول لك إنك شنقت أمام الله ولا جرم ارتكبته المقتولة فقد كانت الفقيدة متمسكة بالحياة، وعضضت منك ومن العبودية، وكانت ترعى إخوتها الصغار، فـ بأي ذنب قتلت وبأي ذنب خنقت، فقيرة الحال، تعمل من أجل النفقات.

واستكمل: تقول لك المحكمة {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}. واستطرد القاضي: الآن أنت أمام عدالة الأرض، ويومًا ستقف أمام عدالة الله. وقضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس الاثنين، برئاسة المستشار أحمد مندور وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بإعدام محمد سمير قاتل خطيبته خلود درويش.

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