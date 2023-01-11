اهتمام ودعم القيادة للأسر الأشد حاجة لا يتوقف ودعم حساب المواطن الإضافي خير دليل

اهتمام لا ينقطع ودعم لا يتوقف تقدمه القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للأسر الأشد حاجة، لتأتي الموافقة الكريمة باستمرار الدعم الإضافي للمسجلين في حساب المواطن لترسخ هذا الاهتمام والعم، وتؤكد أن القيادة لا تتردد في إعانة تلك الأسر على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية والتي تلقي بظلالها على المملكة.

تسجيل حساب المواطن

وضمن هذا الدعم، جاء قرار استمرار التسجيل ببرنامج حساب المواطن، والذي يهدف بدوره إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، واستقبال المزيد من الأسر التي بحاجة إلى دعم الدولة خاصةً وأن آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجًا.

الدفعة الـ 62

وبدأ حساب المواطن، إيداع مبلغ دعم الدفعة الـ 62 في حسابات المستفيدين، أمس الثلاثاء، وسيكتمل إيداع الدعم خلال الساعات القادمة، حيث جاء ذلك بعد لحظات من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال؛ منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.