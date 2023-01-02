Icon

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ17 بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة أمام لانس

2023-01-02 الساعة 1:23
باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة أمام لانس
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سقط باريس سان جيرمان بفخ الخسارة، أمام نادي لانس بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقدم لانس بهدف مبكر عبر اللاعب فرانكوفسكي بالدقيقة الخامسة، ثم تعادل هوجو إيكيتيكي للفريق الباريسي بالدقيقة الثامنة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدفاع المدني: إطلاق الإنذار المبكر في جدة تزامنًا مع الحالة المطرية

Img

15 مذكرة تفاهم بين السعودية واليابان

باريس سان جيرمان يخسر

وعند حلول الدقيقة الـ28 تمكن لويس أوبيندا من تسجيل الهدف الثاني لنادي لانس.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن لانس من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب أليكسيس كلاود ماوريسي بالدقيقة الـ48.

باريس سان جيرمان ضد لانس

ولم يحدث أي جديد ليخسر البي إس جي بثلاثية لهدف، ويتجمد رصيده عند 44 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد لانس 40 نقطة في المركز الثاني.

باريس سان جيرمان ضد لانس

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...
صحة وطب‎

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...

صحة وطب‎
المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...
السعودية اليوم

المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع
حصاد اليوم

بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع

حصاد اليوم
مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية
السعودية اليوم

مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية

السعودية اليوم
طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...
حصاد اليوم

طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...

حصاد اليوم
رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !
الرياضة

رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !

الرياضة
أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...
السعودية اليوم

أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...

السعودية اليوم
مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا
الرياضة

مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

الرياضة