باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة أمام لانس

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سقط باريس سان جيرمان بفخ الخسارة، أمام نادي لانس بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.
وتقدم لانس بهدف مبكر عبر اللاعب فرانكوفسكي بالدقيقة الخامسة، ثم تعادل هوجو إيكيتيكي للفريق الباريسي بالدقيقة الثامنة.
وعند حلول الدقيقة الـ28 تمكن لويس أوبيندا من تسجيل الهدف الثاني لنادي لانس.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن لانس من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب أليكسيس كلاود ماوريسي بالدقيقة الـ48.
ولم يحدث أي جديد ليخسر البي إس جي بثلاثية لهدف، ويتجمد رصيده عند 44 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد لانس 40 نقطة في المركز الثاني.