باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تفاصيل الجولة الشتوية للفريق الأول لكرة القدم في السعودية وقطر خلال الفترة المقبلة.

استعدادات باريس سان جيرمان

ولفت باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيقوم بجولة شتوية سريعة ستمتد على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري في قطر والسعودية.

وتابع البيان: “بعثة باريس ستغادر فرنسا يوم 17 يناير للتوجه إلى الدوحة، حيث يتدرب الفريق يومًا واحدًا في ملعب خليفة الدولي، مع المشاركة في فعاليات ترويجية وتسويقية مع الرعاة”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مباراة ودية ضد عملاقي السعودية الهلال والنصر، الذي تعاقد مؤخرًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وأوضح النادي الفرنسي في بيانه إلى أن الفريق سيعود إلى باريس بعد المباراة الودية مباشرة، مشددًا على أنها ستُذاع عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة النادي وشبكة بي إن سبورتس.

ودية قوية في كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء يوم 19 يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق نجوم النصر والهلال ضد سان جيرمان.