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باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال

2023-01-09 الساعة 7:21
باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تفاصيل الجولة الشتوية للفريق الأول لكرة القدم في السعودية وقطر خلال الفترة المقبلة.

استعدادات باريس سان جيرمان

ولفت باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيقوم بجولة شتوية سريعة ستمتد على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري في قطر والسعودية.

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وتابع البيان: “بعثة باريس ستغادر فرنسا يوم 17 يناير للتوجه إلى الدوحة، حيث يتدرب الفريق يومًا واحدًا في ملعب خليفة الدولي، مع المشاركة في فعاليات ترويجية وتسويقية مع الرعاة”.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

وأضاف: “باريس سان جيرمان سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مباراة ودية ضد عملاقي السعودية الهلال والنصر، الذي تعاقد مؤخرًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وأوضح النادي الفرنسي في بيانه إلى أن الفريق سيعود إلى باريس بعد المباراة الودية مباشرة، مشددًا على أنها ستُذاع عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة النادي وشبكة بي إن سبورتس.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

ودية قوية في كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء يوم 19 يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق نجوم النصر والهلال ضد سان جيرمان.

النصر والهلال
لاعبو النصر والهلال

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