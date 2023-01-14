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التسجيل عبر موقع الوزارة وتطبيق نسك

باقات حجز حج الداخل تبدأ بـ 3,984 ريالًا

2023-01-14 الساعة 11:59
باقات حجز حج الداخل تبدأ بـ 3,984 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

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تواصل وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك” للراغبين في أداء مناسك الحج للعام 1444 هـ.

ويتم ذلك عبر فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3,984 ريالًا لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة وميسرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

التسجيل

ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة على الرابط: (هنا)، أو عبر تطبيق “نسك” للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.
وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

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