طريقة الاعتراض على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين باقات حجز حج الداخل تبدأ بـ 3,984 ريالًا الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه اليونايتد يُقدم هدية لـ آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت 5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر
تواصل وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك” للراغبين في أداء مناسك الحج للعام 1444 هـ.
فيديو | "الحج والعمرة" تقدم 4 باقات للحجز المبكر لحجاج الداخل #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/fvbnxrIKCS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2023
ويتم ذلك عبر فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3,984 ريالًا لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة وميسرة.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.