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باقات وأسعار كومبات فيلدج في بوليفارد وورلد

2023-01-17 الساعة 10:44
باقات وأسعار كومبات فيلدج في بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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عرض حساب موسم الرياض 2022، على موقع تويتر، باقات وأسعار كومبات فيلدج في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

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وشملت باقة 1000 ريال (5 أشخاص) تجربة إز إت ريل، تجربة كومبات رايد، تجربة زومبي قيم في توب شوت، دخول بوليفارد وورلد.

فيما شملت باقة 245 ريال (أفراد)، تجربة إز إت ريل، تجربة كومبات رايد، تجربة زومبي قيم في توب شوت، دخول بوليفارد وورلد.

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

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