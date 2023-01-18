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سفير المملكة وثق فيديو ونشره

باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر

2023-01-18 الساعة 10:24
باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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نشر سفير خادم الحرمين الشريفين بباكستان، نواف المالكي، مقطع فيديو يوثق جمال جبال مكة عقب هطول الأمطار الكثيفة خلال الأيام الماضية، حيث اكتست باللون الأخضر.

وعلق المالكي على مقطع الفيديو باللغة الباكستانية، قائلًا: أنقى جزء من الأرض يتحول للون الأخضر.

تفاعل واسع

من جانب آخر، شهد مقطع الفيديو تفاعل واسع بين الباكستانيين حيث حقق آلاف التعليقات والمشاركات.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة قد شهدت الأيام الماضية حالة مطرية إذ استمرت الأمطار الغزيرة لأيام متواصلة، مما ساعدت آثار هذه الأمطار على ظهور مناطق ربيعية بكثرة حيث تحولت الجبال إلى اللون الأخضر.

في غضون ذلك، كانت قد وثقت حسابات رسمية مشاهد الجبال في منطقة مكة المكرمة بعد أن اكتست بالأخضر، وسط حفاوة واسعة بين المواطنين وانبهار وإعجاب العالم.

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