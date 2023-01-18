أمازون تخوض أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخها جماهير الإسماعيلي تستغيث بـ وزير الرياضة المصري خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن جهود كبيرة من ترامب لاستعادة حسابه علي فيسبوك باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان سلاح روسي يمكنه عمل تسونامي وتدمير الدول وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي خمس نصائح مفيدة لزيادة راتبك
نشر سفير خادم الحرمين الشريفين بباكستان، نواف المالكي، مقطع فيديو يوثق جمال جبال مكة عقب هطول الأمطار الكثيفة خلال الأيام الماضية، حيث اكتست باللون الأخضر.
رؤے زمین کا سب سے پاکیزہ حصہ ❤️قد يهمّك أيضاً
سر سبز اور شاداب ہو گیا ☘️🌿#مكة_المكرمة#Makkah pic.twitter.com/QJsOqgOP9c
— نواف بن سعيد المالكي (@AmbassadorNawaf) January 17, 2023
وعلق المالكي على مقطع الفيديو باللغة الباكستانية، قائلًا: أنقى جزء من الأرض يتحول للون الأخضر.
من جانب آخر، شهد مقطع الفيديو تفاعل واسع بين الباكستانيين حيث حقق آلاف التعليقات والمشاركات.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة قد شهدت الأيام الماضية حالة مطرية إذ استمرت الأمطار الغزيرة لأيام متواصلة، مما ساعدت آثار هذه الأمطار على ظهور مناطق ربيعية بكثرة حيث تحولت الجبال إلى اللون الأخضر.
في غضون ذلك، كانت قد وثقت حسابات رسمية مشاهد الجبال في منطقة مكة المكرمة بعد أن اكتست بالأخضر، وسط حفاوة واسعة بين المواطنين وانبهار وإعجاب العالم.