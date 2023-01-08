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لديه 3 زوجات ويبحث عن الرابعة

باكستاني يصبح أبًا للمرة الـ60!

2023-01-08 الساعة 9:37
باكستاني يصبح أبًا للمرة الـ60!
المواطن - فريق التحرير

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أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عامًا، ولديه 3 زوجات، أبًا للمرة الـ60.

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ترحيب

ورحب، سردار جان محمد خان خلجي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بابنه رقم 60 وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.

ويعيش الباكستاني بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلاً، يأمل في الزواج برابعة لإنجاب المزيد.

وأفاد سردار جان محمد خان خلجي، أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحاليا جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة.

وتابع جان: لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع.

إنجاب المزيد

ومضى الخمسيني يقول إنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.

وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال.

وبالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.

هوايات

وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية، أشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.

ويحلم جان أن يصطحب أطفاله إلى كل أنحاء البلاد، قائلاً: “إذا أعطتني الحكومة حافلة، يمكنني بسهولة اصطحاب جميع أطفالي إلى كل باكستان”.

وعندما سئل كيف يتذكر جميع أسماء أطفاله، قال مازحًا: “لِمَ لا؟”

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