باكستان بلا كهرباء بسبب عطل كبير

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أعلنت وزارة الطاقة الاتحادية في باكستان أن عطلاً كبيرًا في شبكة الكهرباء بباكستان تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان: وفقًا للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية في باكستان لفقد الترددات؛ ما تسبب في حدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة.