باكستان بلا كهرباء بسبب عطل كبير

أعلنت وزارة الطاقة الاتحادية في باكستان أن عطلاً كبيرًا في شبكة الكهرباء بباكستان تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

إصلاح الشبكة

وقالت الوزارة في بيان: وفقًا للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية في باكستان لفقد الترددات؛ ما تسبب في حدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة.