باكستان تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف بالدنمارك

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أدانت باكستان قيام أحد المتطرفين من التيار اليميني في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم السبت، أن تكرار هذا الفعل الدنيء في الدنمارك والسويد يدل على سوء استغلال حرية التعبير عن الرأي لنشر الكراهية الدينية والتحريض على العنف ضد المسلمين.
وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أن هذه الظاهرة تشكك في الإطار القانوني الذي يختبئ وراءه المتشددون لنشر الكراهية دون عقاب، وذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الوئام بين الأديان والاحترام المتبادل للتعايش السلمي ومكافحة التيار المتنامي للإسلاموفوبيا.
وقال البيان إن باكستان تعتقد بأنه من مسؤولية الحكومات الوطنية وكذلك المجتمع الدولي منع هذه الأعمال العنصرية ضد الإسلام.