بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول

حاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول ردًا على إحراق متطرف يميني لنسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

عنف الأمن

ووثق مقطع فيديو متداول، محاولة عشرات المتظاهرين اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول، وهم يرددون “الله أكبر”، وذلك ردًا على حرق متطرف يميني لنسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وظهرت قوات الأمن أمام القنصلية، لمنع أي شخص اقتحام المبنى، كما تعاملت بعنف مع أي متظاهر يحاول الاقتراب منه.

إدانة المملكة

وكانت وزارة الخارجية أعربت في وقت سابق، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.