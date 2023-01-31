بايدن: لن نزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدي للعمليات العسكرية الروسية.

رفض بايدن

وأعلن بايدن موقفه ردًا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين، وأجاب بايدن على الصحفيين بـ “كلا”.

وكانت دول غربية قد وافقت أخيرًا هذا الشهر على تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة تعد الأقوى في جيوش دول حلف شمال الأطلسي.

زيارة لبولندا

وأعطى هذا الدعم الأمل لكييف بحصولها قريبًا على طائرات حربية من طراز إف-16 لتعزيز قواتها الجوية، لكن القضية لا تزال قيد البحث في الغرب.

ومع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير، رشحت أنباء عن زيارة متوقعة لبايدن لبولندا لإظهار الدعم للتحالف الداعم لأوكرانيا. وقال بايدن للصحفيين عندما سُئل عن الزيارة “سأذهب إلى بولندا. لكن لا أعرف متى”.

النفوذ الأمريكي

في المقابل، قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال بوكشوف، عبر تلغرام، إن تصريح بايدن غير كاف لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية.

دول أخرى

وقال بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية: “يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب بل يجب عليها أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضًا. وهذا شيء أكثر من كاف لاستبعاد مثل هذه الإمدادات”.

ويرى بوكشوف أن تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالمقاتلات من قبل دول أخرى. مشيرًا إلى أن تسع دول في حلف الناتو تملك طائرات إف 16 وفرنسا لديها مقاتلات رافال.