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مطالب بإجراء تحقيق متوازن حول الفضائح

بايدن مُحبط والبيت الأبيض يعاني كابوسًا بسبب الوثائق

2023-01-19 الساعة 10:37
بايدن مُحبط والبيت الأبيض يعاني كابوسًا بسبب الوثائق
المواطن - فريق التحرير

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تعاني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من كابوس بسبب فضائح الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكتبه السابق.

تحقيق متوازن

وبحسب ما كشفت عنه قناة “NBC “التلفزيونية، فإن البيت الأبيض حاليًا غارق في كابوس علاقات عامة، حيث يتعين على إدارة بايدن إجراء تحقيق توازن فيه بين التحقيق الجنائي الجاري والدعوات بمزيد من الشفافية، حول ما تم اكتشافه بالضبط، وأين ومتى تم اكتشافه.

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فقدان ثقة وإحباط

ووفقًا للقناة الأمريكية، فإن اتصالات الصحفيين مع البيت الأبيض لم تكشف سوى القليل من المعلومات الجديدة، في وقت تزعزعت فيه الثقة بالمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وكذلك ثقة الرئيس في فريقه.

ووفقا لمصادر القناة، فإن بايدن يشعر بالإحباط من استجابة إدارته لتطور الفضيحة، خاصة من المحاولات الفاشلة لتلميعها وإظهار التناقض بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب.

وثائق سرية

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز بايدن تعود لفترة عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

ونفى بايدن علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

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