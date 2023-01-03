بايدن يعتزم إحياء ذكرى هجوم الكونجرس

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إحياء الذكرى السنوية الثانية لهجوم السادس من يناير، على مبنى الكونجرس الكابيتول، في احتفالية تقام بالبيت الأبيض.

احتفالية بايدن

وستكون الاحتفالية التي من المقرر إقامتها، الجمعة القادمة، من المناسبات النادرة التي يخوض فيها بايدن في القضايا الجارية، التي أذكتها أعمال الشغب الدموية التي قام بها أنصار سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وكشف جدول أعمال بايدن أن مراسم الجمعة، ستقام بالغرفة الشرقية في البيت الأبيض، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ذكرى أليمة

وعرقلت تلك الأحداث التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب في عام 2020.

وندد بايدن بأعمال الشغب، ووصفها بأنها تهديد للديمقراطية وسيادة القانون، لكنه نادرًا ما يذكر سلفه بالاسم علنًا، ويركز في رئاسته على توحيد الصف ومعالجة الانقسام الحزبي في البلاد.

انتخابات الرئاسة

وقال بايدن، الذي يدخل قريبًا عامه الثالث في المنصب، إنه يعتزم الترشح لفترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، لكنه لم يترشح رسميًا حتى الآن.

وأعلن ترامب، الذي لم يعترف بالهزيمة في انتخابات 2020، أنه يسعى للفوز بترشيح حزبه في انتخابات الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

اتهامات لترامب

وفي الشهر الماضي، طلبت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، يقودها نواب ديمقراطيون، تحقق في هجوم 2021، من ممثلي الادعاء الاتحاديين توجيه الاتهام إلى ترامب بارتكاب 4 جرائم، من بينها عرقلة أعمال الكونجرس والتمرد.

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحيل فيها الكونجرس رئيسًا سابقًا لمحاكمة جنائية. ورفض ترامب تحقيق مجلس النواب ووصفه بأنه متحيز.