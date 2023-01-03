Icon

سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 Icon ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة Icon أمانة المدينة المنورة تسمح لموظفيها بالخروج مبكراً نظراً للتقلبات الجوية Icon الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي وينوه بدعم القيادة للأيتام Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة Icon صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض Icon وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية Icon عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
احتفالية بالبيت الأبيض

بايدن يعتزم إحياء ذكرى هجوم الكونجرس

2023-01-03 الساعة 1:15
بايدن يعتزم إحياء ذكرى هجوم الكونجرس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إحياء الذكرى السنوية الثانية لهجوم السادس من يناير، على مبنى الكونجرس الكابيتول، في احتفالية تقام بالبيت الأبيض.

احتفالية بايدن

وستكون الاحتفالية التي من المقرر إقامتها، الجمعة القادمة، من المناسبات النادرة التي يخوض فيها بايدن في القضايا الجارية، التي أذكتها أعمال الشغب الدموية التي قام بها أنصار سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

قد يهمّك أيضاً
Img

تاليسكا يرد على رغبته بالرحيل عن النصر

Img

جامعة الأعمال والتكنولوجيا تؤجل اختبارات غدٍ لمدة أسبوع

وكشف جدول أعمال بايدن أن مراسم الجمعة، ستقام بالغرفة الشرقية في البيت الأبيض، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ذكرى أليمة

وعرقلت تلك الأحداث التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب في عام 2020.

وندد بايدن بأعمال الشغب، ووصفها بأنها تهديد للديمقراطية وسيادة القانون، لكنه نادرًا ما يذكر سلفه بالاسم علنًا، ويركز في رئاسته على توحيد الصف ومعالجة الانقسام الحزبي في البلاد.

انتخابات الرئاسة

وقال بايدن، الذي يدخل قريبًا عامه الثالث في المنصب، إنه يعتزم الترشح لفترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، لكنه لم يترشح رسميًا حتى الآن.

وأعلن ترامب، الذي لم يعترف بالهزيمة في انتخابات 2020، أنه يسعى للفوز بترشيح حزبه في انتخابات الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

اتهامات لترامب

وفي الشهر الماضي، طلبت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، يقودها نواب ديمقراطيون، تحقق في هجوم 2021، من ممثلي الادعاء الاتحاديين توجيه الاتهام إلى ترامب بارتكاب 4 جرائم، من بينها عرقلة أعمال الكونجرس والتمرد.

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحيل فيها الكونجرس رئيسًا سابقًا لمحاكمة جنائية. ورفض ترامب تحقيق مجلس النواب ووصفه بأنه متحيز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي
العالم

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

العالم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...

السوق
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...
السعودية اليوم

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...

السعودية اليوم
5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
السعودية اليوم

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

السعودية اليوم
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

وظائف
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...
حصاد اليوم

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...

حصاد اليوم
الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف
آخر الاخبار

الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

آخر الاخبار