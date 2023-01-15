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الفيضانات تضرب كاليفورنيا

بايدن يعلن منطقة كارثة كبرى

2023-01-15 الساعة 9:08
بايدن يعلن منطقة كارثة كبرى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، ولاية كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى بعد أن ضربتها الفيضانات، فيما أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة آثارها بالمناطق المتضررة.

كوارث طبيعية

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، في ظل عاصفة هي الثامنة على التوالي التي تضرب أراضي غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.

وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصًا على الأقل وفقًا للسلطات بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.

فيضانات كارثية

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا، الجمعة الماضية، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. وفقًا للتوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

حذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في وقت سابق من أن وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية.

مدينة ساليناس بكاملها معرضة لخطر الفيضانات. وستغرق معظم مناطق كاستروفيل. وستفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وستصبح غير سالكة، ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بحسب الأرصاد الجوية الأمريكية.

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