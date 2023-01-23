بايدن يهدي الوثائق السرية لترامب

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كشف مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، جون بولتون، اليوم الإثنين، أن الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هي هدية مذهلة لـ دونالد ترامب.
وتابع بولتون: أعتقد أن الأمر سيصبح جادًا بالنسبة لـ بايدن بشأن هذه الوثائق، خاصة وأنها تعود إلى أيامه وقتما كان في مجلس الشيوخ، وسافرت معه، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.
وأردف مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي: أنها هدية مذهلة إلى ترامب والسيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، ونظيره جو مانشين، اللذين صرحا بالأمس بأن الإدارة الأمريكية أتلفت باكتشاف هذه الوثائق.
وكشف أنه يجب بذل الكثير من الجهود خلال مرحلة نقل الوثائق السرية، على أن تذهب إلى مكانها الصحيح، مع نهاية حكم بايدن.
وقال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل الرئيس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، والتي استمرت أكثر من 12 ساعة يوم الجمعة، كشفت عن ست وثائق أخرى تحمل علامة سرية.