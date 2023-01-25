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في الجولة الـ17 من الدوري الألماني

بايرن ميونخ ينجو من الخسارة بالتعادل أمام كولن

2023-01-25 الساعة 12:47
بايرن ميونخ ينجو من الخسارة بالتعادل أمام كولن
المواطن - محمد سمعه

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تعادل الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ أمام ضيفه نادي كولن بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان نادي كولن بادر بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ4 عبر اللاعب التونسي إلياس السخيري.

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وانتهى الشوط الأول بتفوق كولن بهدف دون مقابل.

بايرن ميونخ ينجو من الخسارة 

وفي الشوط الثاني، ظل البايرن يضغط بكل قوته، حتى تمكن اللاعب جوشوا كيميش من إحراز هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة التسعين.

وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد البايرن 36 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما أصبح رصيد كولن 21 نقطة في المركز العاشر.

بايرن ميونخ ضد كولن - الدوري الألماني

وتُستكمل مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني اليوم الأربعاء بإقامة 5 مباريات وهم “ماينز ضد بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن ضد بوخوم، فيردر بريمن ضد يونيون برلين، فرايبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، أوجسبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ”.

بايرن ميونخ ضد كولن - الدوري الألماني

وكانت مباريات أمس الثلاثاء في الدوري الألماني انتهت بفوز لايبزيج على شالكة بسداسية مقابل هدف، فوز فولفسبورج على هيرتا برلين بخماسية دون رد، وتعادل هوفنهايم مع شتوتجارت بهدفين لكل فريق.

بايرن ميونخ ضد كولن - الدوري الألماني

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