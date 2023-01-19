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بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو

بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال

2023-01-19 الساعة 5:51
بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال
المواطن - مروة نبيل

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أعلنت قناة برتغالية وأخرى إيطالية، اليوم الخميس، عن حصولهما على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وذلك بعد تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو.

قناتان تبث المباريات بسبب رونالدو

وتعاقد نادي النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد ممتد حتى عام 2025، وذلك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وتترقب الجماهير ظهوره الأول ضد الاتفاق.

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دوري روشن السعودي
SPORT TV تعلن نقل المباريات – المصدر @SPORTTVPortugal

وكشف حساب قناة SPORT TV البرتغالية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل منافسات دوري روشن السعودي، بعد انتقال كريستيانو رونالدو إليه.

وذكرت قناة Sportitalia الإيطالية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “سيكون بالإمكان متابعة المغامرة العربية لكريستيانو رونالدو بقميص النصر على سبورت إيطاليا، يوم الأحد 22 يناير.. مباراة النصر والاتفاق“.

رونالدو في دوري روشن السعودي
Sportitalia تعلن بث مباريات الدوري – المصدر @tvdellosport

النصر في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في أول ظهور رسمي لكريستيانو رونالدو.

رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وستشهد مباراة النصر ضد الاتفاق المقبلة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، من أجل رؤية رونالدو، حيث نفدت جميع التذاكر فور طرحها، وطالب المشجعون بطرح تذاكر إضافية.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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