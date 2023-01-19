بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال

أعلنت قناة برتغالية وأخرى إيطالية، اليوم الخميس، عن حصولهما على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وذلك بعد تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو.

قناتان تبث المباريات بسبب رونالدو

وتعاقد نادي النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد ممتد حتى عام 2025، وذلك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وتترقب الجماهير ظهوره الأول ضد الاتفاق.

وكشف حساب قناة SPORT TV البرتغالية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل منافسات دوري روشن السعودي، بعد انتقال كريستيانو رونالدو إليه.

وذكرت قناة Sportitalia الإيطالية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “سيكون بالإمكان متابعة المغامرة العربية لكريستيانو رونالدو بقميص النصر على سبورت إيطاليا، يوم الأحد 22 يناير.. مباراة النصر والاتفاق“.

النصر في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في أول ظهور رسمي لكريستيانو رونالدو.

وستشهد مباراة النصر ضد الاتفاق المقبلة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، من أجل رؤية رونالدو، حيث نفدت جميع التذاكر فور طرحها، وطالب المشجعون بطرح تذاكر إضافية.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.