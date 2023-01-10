بث مباشر لولادة قيصرية على فيسبوك يثير الغضب في ليبيا

أثارت واقعة بث مباشر لولادة قيصرية على موقع “فيسبوك”، غضبًا واستنكارًا في ليبيا، حيث أظهر الفيديو العملية كاملة.

وحسب قناة “العربية”، وثق المقطع المصور السيدة بعد أن تم تخديرها، داخل غرفة العمليات في مستشفى حكومي بمنطقة مزدة جنوب ليبيا، حيث أجريت لها عملية ولادة قيصرية، وتكفل أحد الأطباء بإخراج الجنين من بطنها، ثم تسليمه إلى الطاقم الطبي المرافق له.

فيما التقط شخص من الفريق الطبي المشهد كاملًا وبثه على صفحة المستشفى بموقع “فيسبوك”، حيث شاهده الآلاف، مما أثار غضبًا وسخطًا تجاه تصرف الطاقمين الطبي والإداري للمستشفى.

عدم احترام المهنة

وندد مغردون بعدم احترام ضوابط وأخلاق المهنة، وحرمة المريض، والقيم الإنسانية، والطبية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، إن ما نشرته إدارة المستشفى يعد “جريمة علانية”، داعيًا وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام نتيجة التعمد مخالفة القانون، لاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية التي تحرم إفشاء أسرار المريض.

رد المستشفى

فيما ردت إدارة المستشفى بحذف الفيديو، مؤكدة في بيان أن “ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابيًا من ولي أمر الحالة التي تعود لسيدة عابرة سبيل من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم”.