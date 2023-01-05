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بتهمة تعاطي المخدرات

بدء أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي

2023-01-05 الساعة 8:46
بدء أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي
المواطن - فريق التحرير

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

الإحالة للجنايات

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الفنانة للجنايات بعد ثبوت إحرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي، مضيفة أنها أقامت عليها الاتهامات وفق شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلاً عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

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وقالت النيابة العامة إنها استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة بالاستماع لشهادة العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب.

تفاصيل القضية

وذكرت النيابة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات تحوي مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، فيما شهد مجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزتها وحيازتها لها بقصد التعاطي، ولذلك تمت إحالتها للجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية نوفمبر الماضي.

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