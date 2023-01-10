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بعد التوجيه الكريم باستمرار الدعم الإضافي

بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن

2023-01-10 الساعة 8:13
بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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بدأ حساب المواطن، إيداع مبلغ دعم الدفعة الـ 62 في حسابات المستفيدين، اليوم الثلاثاء، وسيكتمل إيداع الدعم خلال الساعات القادمة، حيث جاء ذلك بعد لحظات من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها ( ثمانية مليارات ) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

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تحديث البيانات

وفي وقت سابق، شدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17 والتي جاءت على النحو التالي “على المتقدم أو المستفيد الأساسي- بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.

الجدير بالذكر أن برنامج “حساب المواطن” حدد خطوات تحديث البيانات كالتالي:

خطوات تحديث البيانات

– الدخول إلى موقع حساب المواطن

– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على أيقونة تسجيل.

– النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

– اختيار تحديث.

– تحديد البيانات المرغوب في تحديثها (البيانات العامة – بيانات الحساب البنكي – بيانات الدخل الشهري – بيانات العقارات – بيانات التابعين).

– تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

– التأكد من صحة البيانات.

– الضغط على تم الحفظ.

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