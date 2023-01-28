بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المُعَدّة لإسكان ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة ومختلف دول العالم إلى مكة المكرمة.

تصاريح إسكان الحجاج

ودعت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، عموم ملاك ومستثمري المباني المُعَدّة لإسكان الحجاج، إلى سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المُعتمدة بالكشف على مساكن الحجاج، وذلك من أجل البدء في إجراءات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1444هـ.

استقبال ضيوف الرحمن

وأوضحت الوزارة أن صدور الموافقة الكريمة على عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، دفعت بكافة الجهات العاملة في منظومة الحج إلى بَدْء أعمال الاستعداد الاستباقية لاستقبال حجاج بيت الله في وقت مبكر.