بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر صحتي

الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود البنك المركزي يطالب شركات التأمين بتقارير أسعار وثائق المركبات والطبي الصحة : 55 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة الأحمدي يحدد مواصفات ومهارات مهنة صانع الثروات فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا وظائف شاغرة لدى البريد السعودي وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي.
وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هدف الانتقال للتطيعمات الإلكتروني يكمن في سهولة الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.
وأشارت الصحة إلى أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.
وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الصحة إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.
وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة، وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.