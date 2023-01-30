بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر صحتي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي.

سهولة الحفظ

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هدف الانتقال للتطيعمات الإلكتروني يكمن في سهولة الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.

طرق الحجز

وأشارت الصحة إلى أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.

جرعة مُحدثة

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الصحة إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة، وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.

وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.