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بدء التسجيل بالبرامج التدريبية لـ الديوان العام للمحاسبة

2023-01-25 الساعة 11:54
بدء التسجيل بالبرامج التدريبية لـ الديوان العام للمحاسبة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء “تدريب”، عن إطلاق البرامج التدريبية لهذا العام (2023م) لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، حيث سيبدأ التسجيل في المرحلة الأولى من تلك البرامج يوم الأحد القادم 7 رجب 1444هـ الموافق 29 يناير 2023م.

البرامج التدريبية

وأوضح الديوان العام للمحاسبة، في بيان له، أن البرامج التدريبية اشتملت، على (67) برنامجاً في مجالات المحاسبة والمراجعة والمالية من أبرزها (المراجعة الداخلية، والإدارة المالية، والمحاسبة القضائية، ومحاسبة الزكاة والضرائب، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر، والرقابة على المستودعات الحكومية)، سيتم عقدها -بمشيئة الله- في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها وتبوك.

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آلية التسجيل

من جانبه أكد مدير عام مركز “تدريب” عبدالله بن أحمد الثبيت على أن هذه البرامج تأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.

يُذكر أن التسجيل ومعرفة المعلومات اللازمة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها، والجداول الزمنية لتنفيذها يكون من خلال الدخول على صفحة مركز “تدريب” في الموقع الإلكتروني للديوان العام للمحاسبة على الرابط: http://portal.gca.gov.sa/SCFPA .

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